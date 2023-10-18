18 октября, 08:52
Олимпиада-2024 в Париже

Рабочие устроили забастовку на строящемся к Олимпиаде объекте в Париже

Рабочие требуют официально заключить с ними контракты

ТАСС, 18 октября. Около 120 рабочих устроили забастовку на объекте, который строится к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что рабочие устроили забастовку на территории арены, которая должна принять соревнования по бадминтону и художественной гимнастике. По информации источника, рабочие требуют от работодателей официально заключить с ними контракты и предоставить им документы, которые в будущем позволят получить легальное место жительства и разрешение на работу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже
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