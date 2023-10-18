"Ницца" отстранила футболиста Аталя за поддержку Палестины

Сообщается, что игрок признал свою ошибку, удалив публикацию в социальных сетях и принеся письменные извинения

ТАСС, 18 октября. Полузащитник сборной Алжира Юсеф Аталь отстранен от основной команды французского футбольного клуба "Ницца". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"После возвращения Аталя из сборной Алжира, где он находился с 9 октября, руководители "Ниццы" встретились и поговорили с футболистом, - говорится в заявлении клуба. - Клуб понимает, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию и принеся письменные и публичные извинения. Однако, учитывая характер публикации и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку дисциплинарные санкции, отстранив его от основной команды до дальнейшего уведомления".

Ранее Аталь разместил в социальной сети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео, на котором палестинский проповедник обращается к богу с просьбой "послать евреям темный день". Впоследствии он удалил видео, а также принес извинения за его публикацию, заявив, что осуждает любые формы насилия. 16 октября прокуратура Ниццы начала предварительное расследование в отношении алжирского игрока.

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло осудил публикацию Аталя. Он заявил, что призывы к насилию, распространяемые игроком, противоречат этике спорта, и назвал недопустимым разжигание ненависти.

Аталю 27 лет, он выступает за "Ниццу" с 2018 года. В составе клуба он провел 115 матчей, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее Аталь выступал за алжирский "Параду" и бельгийский "Кортрейк". В составе сборной Алжира провел 29 матчей, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач. В 2019 году стал в составе команды победителем Кубка африканских наций.