18 октября, 09:42
Футбол в Испании

Президента "Барселоны" обвинили во взяточничестве по делу о консультациях по арбитрам

Ранее суд также обвинил футбольный клуб в этом преступлении по данному делу

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Суд в Испании решил привлечь к ответственности президента футбольного клуба "Барселона" Жоана Лапорту по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Об этом говорится в пресс-релизе Высшего суда Каталонии.

Юридическая инстанция решила "расширить статус подследственного на действующего президента "Барселоны". Его подозревают во взяточничестве. Ранее суд также обвинил футбольный клуб в этом преступлении по данному делу.

15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов "Барселоны" и самого футбольного клуба.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год бывший вице-президент судейского комитета Испании Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч. 

Теги:
Футбол в Испании
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