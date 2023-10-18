Митрофанов рассказал о планах РФС на форуме "Россия - спортивная держава"

На полях форума РФС подпишет соглашения с рядом вузов

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) представит собственный стенд на форуме "Россия - спортивная держава", также представители организации примут участие в дискуссиях на площадках. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"На форуме "Россия - спортивная держава" у РФС будет большой собственный стенд, - сказал Митрофанов. - Форум посвящен инфраструктуре, но мы будем показывать не только инфраструктурные футбольные технологии, но и другие продукты, в том числе связанные со спортивной аналитикой, функциональной диагностикой".

"Сотрудники РФС примут участие в дискуссиях по ряду направлений. Конечно, самое важное - что во время форума будет проводиться Совет по спорту при президенте РФ, он будет посвящен теме инфраструктуры. Мы надеемся, что ряд наших предложений будет услышан. Будут также подписаны соглашения с рядом вузов", - добавил Митрофанов.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.