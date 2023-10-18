Екимов назвал ожидаемым решение CAS по отстранению команды "Газпром-Русвело"

Глава Федерации велоспорта России отметил, что команда не была в чем-либо виновата

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Позиция Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российской команды "Газпром-Русвело" на решение Международного союза велосипедистов (UCI) отстранить коллектив от участия в соревнованиях под эгидой организации выглядит ожидаемой. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

"Это было ожидаемо, думаю, все риски со стороны UCI были просчитаны, когда команду снимали с пробега. Печальный факт в том, что команда была ни в чем не виновата, тем более в последнее время россиян в ней было вообще минимальное количество, это была команда для западных гонщиков", - сказал Екимов.

"Что команде дальше делать, зависит от Рината Хамидуллина (генменеджер команды - прим. ТАСС), куда дальше идти. Это его стратегия, он обращался в суд, и я думаю, двигаться дальше куда-то смысла нет", - добавил глава федерации.

Ранее CAS отклонил апелляцию "Газпром-Русвело" на решение UCI отстранить команду от участия в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба UCI.

UCI временно отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года. Российские и белорусские спортсмены, представляющие команды не из России и Белоруссии, принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе без национальной символики. От соревнований были отстранены "Газпром-Русвело", "Возрождение", а также велосипедная команда Тулы.