На чемпионате Европы по дзюдо выступят 17 россиян

Турнир пройдет с 3 по 5 ноября во Франции

ТАСС, 18 октября. Семнадцать россиян выступят на чемпионате Европы по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

В состав мужской команды вошли: Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг), Гамзат Заирбеков (до 60 кг), Яго Абуладзе, Мурад Чопанов (оба - до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг). В женском турнире выступят бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова (до 70 кг), Сабина Гилязова, Кристина Дудина (обе - до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая (обе - до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг) и Дарья Храмойкина (до 70 кг).

Чемпионат Европы пройдет во французском Монпелье с 3 по 5 ноября. Российские спортсмены примут участие в турнире под флагом IJF. Всего в чемпионате выступят спортсмены из 46 стран.