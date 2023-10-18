Участник турнира по CS:GO считает, что фиджитал-спорт разрушает стереотипы о киберспорте

Развитие фиджитал-спорта будет полезно и более взрослому поколению, считает Матвей Носиков

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Развитие фиджитал-спорта может помочь разрушить устоявшиеся негативные стереотипы о киберспорте и киберспортсменах. Такое мнение ТАСС высказал участник команды Donstu Esports из Ростова-на Дону Матвей Носиков во время фиджитал-турнира по CS:GO в Казани.

"Развитие фиджитал-спорта, как я считаю, будет полезно и более взрослому поколению, - сказал Носиков. - Все-таки существуют очень устоявшиеся стереотипы про киберспорт, что это несерьезное увлечение, что киберспортсмены сидят целыми днями дома за компьютером. А благодаря таким турнирам они могут увидеть, что киберспортсмены - это такие же атлеты, и далеко не все из них не могут что-то сделать в физической части".

В матче группового этапа фиджитал-турнира по CS:GO команда Donstu Esports Донского государственного технического университета обыграла команду Cherepahi из Смоленска со счетом 2:0. Команде из Ростова-на Дону удалось выиграть оба раунда в диджитал-части матча, поэтому необходимость определения победителя в игре в лазертаг отпала.

"Игра прошла по нашему плану, мы понимали, что можем хорошо выступить сегодня. В целом я доволен результатом и ребятами. Соперник тоже молодец, навязал борьбу во втором раунде. Мы рассчитываем, что и в дальнейшем у нас получится выигрывать, не доводя матч до физической части. Но, если мы отдадим раунд в CS:GO, то лазертаг у нас тоже ничего", - поделился Носиков.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.