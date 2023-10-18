Принявший российское гражданство канадец Ли с удовольствием бы сыграл за сборную России

Защитник получил российское гражданство 27 сентября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Канадский защитник хабаровского "Амура" Кэмерон Ли, принявший российское гражданство, с удовольствием бы согласился сыграть за сборную России по хоккею. Об этом Ли рассказал ТАСС.

"Несомненно, я бы с удовольствием это сделал. Было бы великолепно", - сказал Ли, отвечая на вопрос о возможном выступлении за сборную России.

27 сентября стало известно о том, что указом президента РФ Ли получил российское гражданство. 26-летний канадец выступает за "Амур" с прошлого года.

В заявках российских клубов на матчи Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должно быть не более трех иностранцев за исключением представителей стран - участников ЕврАзЭС. Согласно правовому регламенту КХЛ статус в качестве иностранного игрока определяется один раз в сезоне на момент заявки игрока клубом и не может меняться до окончания чемпионата за исключением случаев, связанных с изменением в нормативных правовых актах, на основании которых хоккеисту присвоен статус иностранца. В составе "Амура" выступают латвийский вратарь Янис Калниньш, американский нападающий Алекс Броадхёрст и словенский форвард Ян Дрозг.

В августе этого года российское гражданство получил американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл. 11 августа в Федерации хоккея России (ФХР) ТАСС сообщили, что Менеллу разрешено выступать за сборную России по итогам решения комиссии ФХР по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды.

Ли не выступал за сборную Канады на международных соревнованиях.