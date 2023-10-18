Хоккеист "Амура" Ли рассказал, почему надо как можно больше путешествовать по России

Канадец в сентябре получил российское гражданство

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Канадский хоккеист хабаровского "Амура" Кэмерон Ли, получивший российское гражданство, отметил, что стоит больше путешествовать по России, чтобы увидеть как можно больше красивых городов. Об этом он рассказал ТАСС.

27 сентября стало известно о том, что указом президента РФ Ли получил российское гражданство.

"Тут не так много людей говорит по-английски, но я определенно посоветую попутешествовать по стране, потому что здесь очень много красивых городов, есть много чем заняться. Просто следуй правилам и узнаешь, насколько красивая эта страна. Еда? Надо обязательно попробовать борщ и конину", - ответил собеседник агентства на вопрос, что он посоветовал бы остальным канадцам, которые хотели бы приехать в Россию.

26-летний игрок выступает за "Амур" с прошлого сезона, его контракт истекает в апреле 2024 года. "Определенно, я бы хотел продлить соглашение. Посмотрим, что произойдет", - сказал он.

"Собаке до Хабаровска будет далеко"

Ли рассказал, что у него в соглашении нет условия об обязательном изучении русского языка. "Но я бы хотел выучить язык. С каждым днем он становится все лучше и лучше, потому что я живу здесь", - подчеркнул он.

Хоккеист также рассказал о своих впечатлениях от Хабаровска. "Здесь великолепные рестораны, бары. Здесь живут отличные люди, мне нравится арена. Здешние закаты очень красивые", - отметил он.

"Моя семья еще не приезжала сюда, но она уже высказала желание посетить город. Моя девушка приедет сюда через несколько недель. Что касается моей собаки, я не думаю, что она приедет. Для нее это слишком дальняя поездка", - добавил Ли.