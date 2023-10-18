Украинский футбольный клуб выступил против переноса игры с командой из Израиля

Матч Лиги конференций между "Маккаби" из Тель-Авива и украинским клубом "Заря" назначен на 26 октября

ТАСС, 18 октября. Украинский футбольный клуб "Заря" выступил против переноса матча группового этапа Лиги конференций с израильским "Маккаби" из Тель-Авива на ноябрь. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба украинской команды.

16 октября израильские клубы "Маккаби" из Хайфы и Тель-Авива обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести свои матчи в еврокубках, назначенные на следующую неделю.

В украинском клубе отметили, что готовы сыграть в октябре против "Маккаби" в той стране, которую израильская команда выберет местом проведения встречи. При этом в "Заре" считают перенос матчей на ноябрь неприемлемым из-за сложной логистики и из-за нежелания пренебрегать внутренними соревнованиями. "В ноябре у "Зари" очень сложный календарь. Кроме еврокубковых встреч, нас будут ожидать матчи в Кубке Украины и собственный чемпионат", - говорится в заявлении.

"Маккаби" из Хайфы 26 октября должен сыграть на выезде с испанским "Вильярреалом" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Маккаби" из Тель-Авива в этот же день должен принять "Зарю" в игре третьего тура групповой стадии Лиги конференции.

Ранее УЕФА перенес матчи сборной Израиля против команд Швейцарии и Косова в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года, которые должны были пройти 12 и 15 октября. Также в организации приняли решение отменить другие запланированные игры на территории страны, включая квалификационные матчи к чемпионату Европы 2025 года среди игроков не старше 21 года и отборочные встречи к чемпионату Европы среди игроков до 17 лет, в которых должны были сыграть израильтяне, бельгийцы, валлийцы и гибралтарцы.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Среди палестинцев погибли более 3,4 тыс. и ранены более 12 тыс., среди израильтян - до 1,5 тыс. погибли, почти 4 тыс. ранены.