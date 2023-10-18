"Химки" вышли в шестой раунд "пути регионов" Кубка России по футболу

В пятом раунде подмосковная команда обыграла "Уфу" со счетом 1:0

ХИМКИ /Московская область/, 18 октября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" со счетом 1:0 обыграли "Уфу" в матче пятого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Арене-Химки".

Мяч на 41-й минуте с пенальти забил Хетаг Хосонов. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий "Уфы" Илья Молтенинов. Соперник "Химок" по шестому раунду определится в результате жеребьевки.

В других матчах пятого раунда в среду "Динамо" из Владивостока обыграло волгоградский "Ротор" (1:0), астраханский "Волгарь" был сильнее красноярского "Енисея" (1:0), "Форте" из Таганрога переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (2:0), новороссийский "Черноморец" победил "Камаз" из Набережных Челнов (0:0, 4:1 - по пенальти). 17 октября "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0 обыграл пермский "Амкар". Пятый раунд завершится 19 октября матчами между "Акроном" из Тольятти и ярославским "Шинником", а также тульским "Арсеналом" и столичной "Родиной".

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).