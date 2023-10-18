Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции за клевету

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил футболиста в связях с исламистской организацией

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Французский футболист Карим Бензема, летом перешедший в саудовский клуб "Аль-Иттихад", может подать в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с исламистской организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Об этом сообщила газета Le Parisien.

Во вторник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала CNEWS заявил, что Бензема "имеет, как всем известно, связи с "Братьями-мусульманами", реагируя на его запись в поддержку жителей сектора Газа. В ответ на просьбу агентства AFP уточнить, является ли занятая игроком позиция поводом для судебного разбирательства, в окружении министра ответили отрицательно. Вместе с тем в офисе Дарманена заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают "медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого ислама" и идеологии "Братьев-мусульман", которая выражается в распространении исламских норм на различные сферы жизни, включая спорт.

"Это ложь, Карим Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации, - заявил адвокат игрока Хьюг Вижье. - Мы рассматриваем возможность подать в суд на данного министра, руководствуясь, например, законом о манипулировании информацией, который так дорог нашему правительству, и законом о клевете или даже публичном оскорблении, поскольку эта несуществующая связь с "Братьями-мусульманами", о которой он говорит, что она хорошо известна, явно дискредитирует моего подзащитного. Недопустимо, чтобы те, кто управляет страной, считали, что им позволено делать все ради целесообразности".

Адвокат отметил, что Бензема после заключения контракта с "Аль-Иттихадом" решил переехать в Саудовскую Аравию. Также Вижье подчеркнул, что, в отличие от Франции, в этой стране "Братья-мусульмане" признаны террористической организацией.

По информации издания, Бензема может подать аналогичную жалобу в отношении евродепутата Надин Морано, которая назвала нападающего "элементом пропаганды [палестинского движения] ХАМАС" в эфире радио Europe 1, и против публициста Франка Тапиро, который назвал его "пособником террористов" после того, как Бензема на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter) выразил соболезнования в связи с гибелью жителей сектора Газа от "несправедливых бомбардировок, которые не щадят ни женщин, ни детей".

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Среди палестинцев погибли более 3,4 тыс. и ранены более 12 тыс., среди израильтян - до 1,5 тыс. погибли, почти 4 тыс. ранены.