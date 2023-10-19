Малкин обошел Могильного в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Форвард "Питтсбурга" забросил 474-ю шайбу в регулярных чемпионатах

ТАСС, 19 октября. "Питтсбург" уступил "Детройту" со счетом 3:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт (13-я и 59-я минуты), Бен Шьяро (26), Эндрю Копп (36, 59), Дэвид Перррон (38). У проигравших отличились Евгений Малкин (1), Эрик Карлсоон (44) и Брайан Раст (54). Российский нападающий "Детройта" Клим Костин не записал на свой счет результативных действий.

Малкин забросил шайбу в третьем матче подряд. Россиянин является лидером "Питтсбурга" в нынешнем сезоне по количеству результативных действий, на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи). Малкин забросил 474-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел по этому показателю на третье место среди российских игроков, опередив Александра Могильного (473). Впереди только Сергей Федоров (483) и Александр Овечкин (822).

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби отметился результативной передачей и вышел на шестое место по количеству набранных очков в НХЛ за одну команду. В активе канадского нападающего 1 507 (553+953) очков, он опередил бывшего защитника "Бостона" Рэя Бурка (1 506).

"Детройт" одержал третью победу подряд, команда в нынешнем сезоне уступила только в стартовой игре регулярного чемпионата "Нью-Джерси" (3:4). Затем "Детройт" обыграл "Тампу" (6:4) и "Коламбус" (4:0).

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Детройт" занимает второе место с шестью очками по итогам четырех матчей. "Питтсбург" располагается на пятом месте Атлантического дивизиона, набрав четыре очка в четырех играх. В следующем матче "Детройт" 21 октября сыграет на выезде с лидером своего дивизиона "Оттавой". "Питтсбург" на следующий день проведет гостевую встречу против "Сент-Луиса".