Кремлев: Международная ассоциация бокса пойдет до конца в споре с МОК

Спортивный арбитражный суд 16 ноября рассмотрит апелляцию Международной ассоциации бокса на решение Международного олимпийского комитета лишить организацию статуса признания

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) будет до конца защищать свои интересы в споре с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" заявил президент IBA Умар Кремлев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 16 ноября рассмотрит апелляцию IBA на решение МОК лишить организацию статуса признания.

"Международная ассоциация бокса будет идти до конца, - сказал Кремлев. - Сегодня есть недоверие к некоторым руководителям Международного олимпийского комитета, они не соответствуют своим должностям. То, что они сегодня демонстрируют, разрушает олимпийскую семью, те ценности, по которым и была создана Олимпийская хартия. Она была создана, чтобы объединять людей, а не разделять".

"IBA докажет всему миру, что правда за нами. Мы за честность, за прозрачность. Если кто-то боится это делать, то мы пойдем до конца. Не исключаю, что мы пойдем и в гражданский суд", - добавил собеседник агентства.

Кремлев отметил, что IBA рассчитывает на существование достойных и независимых судей в CAS. "Которые не будут исполнять поручения, а будут следовать своему долгу, - сказал он. - Но не забываем, что CAS является близкой структурой к Международному олимпийскому комитету".

Ситуация с IBA

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК. В октябре президент Международного олимпийского комитета Томас Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения.

Кремлев возглавляет IBA с конца 2020 года. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

После решения МОК об исключении IBA из олимпийского движения Азиатская конфедерация бокса сообщила о необходимости созвать внеочередной конгресс для внесения поправок в устав организации, которые позволят ей функционировать в текущей исключительной ситуации.