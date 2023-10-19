Овечкин набрал первый балл за результативность в сезоне НХЛ

Российский форвард сделал голевую передачу в матче с "Оттавой", а "Вашингтон" уступил со счетом 1:6

ТАСС, 19 октября. "Оттава" победила "Вашингтон" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко (5-я минута), Джош Норрис (13, 22), Артем Зуб (25), Клод Жиру (36) и Джейк Сандерсон (52). У гостей отличился Джон Карлсон (19).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей и набрал первое очко в нынешнем сезоне. Российский форвард впервые в карьере в НХЛ не нанес ни одного броска в створ ворот в двух матчах подряд. Всего нападающий 19 раз уходил с площадки без бросков по воротам. Также Овечкин в третий раз в карьере не смог забить в трех стартовых играх сезона.

Тарасенко к голу добавил голевую передачу, в списке лучших бомбардиров команды он делит первое место с немецким форвардом Тимом Штюцле, в активе обоих по 2 шайбы и 4 передачи. Тарасенко стал первым игроком "Оттавы", который смог набрать два очка и более в своих первых трех домашних матчах за клуб. Форвард перешел в "Оттаву" перед началом нынешнего сезона, находясь в статусе свободного агента и подписав контракт на один год. В феврале Тарасенко был обменян из "Сент-Луиса" в "Нью-Йорк Рейнджерс". За "Сент-Луис" россиянин выступал с 2013 года, став с командой обладателем Кубка Стэнли (2019).

"Оттава" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав шесть очков в четырех матчах. "Вашингтон" занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе с двумя очками в трех встречах. В следующем матче "Оттава" примет "Детройт" 21 октября. "Вашингтон" днем позднее сыграет в гостях против "Монреаля".