Британский юрист Артур продолжит представлять РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой

Слушания по делу фигуристки возобновятся 9 и 10 ноября

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Независимый юрист из Великобритании Грэм Артур продолжит представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Адвокат Грэм Артур, с которым мы сотрудничаем очень много лет, продолжит представлять агентство на заседании в CAS, - сказала Логинова. - Также в онлайн-режиме в заседании примут участие сотрудники отдела обработки результатов РУСАДА".

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

Артур являлся членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО, он входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета. В период с 2010 по 2016 год Грэм был директором по правовым вопросам Национальной антидопинговой организации Великобритании (UKAD), отвечая за большое количество судебных преследований и расследований нарушений антидопинговых правил.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Международный союз конькобежцев, Всемирное антидопинговое агентство и Российское антидопинговое агентство не согласились с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Валиевой. Тогда фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, но избежала серьезного наказания: дисциплинарный орган не нашел в ее действиях умысла - он постановил, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм не по ее вине. Валиева была лишена только завоеванного в декабре 2021 года титула чемпионки России, поскольку положительную пробу она сдала именно на этом турнире.