Целевые отчисления от букмекеров за 2023 год составят порядка 17 млрд рублей

До начала работы регулятора большинство федераций вообще не получали никакого финансирования от букмекерской деятельности, отметил Алексей Грачев

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Целевые отчисления от букмекеров российским спортивным федерациям за 2023 год составят порядка 17 млрд рублей. Об этом в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" ТАСС сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев.

"Прогноз - 17 млрд рублей по году, - сказал Грачев. - До начала работы регулятора большинство федераций вообще не получали никакого финансирования от букмекерской деятельности. В 2020 году целевые отчисления составляли 2 млрд рублей, а в 2021 году, когда мы начали работать, они составили уже 10 млрд рублей. За 2022 год сумма была уже более 10 млрд рублей".

"Сейчас прогнозируем рост до 17 млрд рублей, цифры говорят сами за себя. И сейчас начали получать отчисления те федерации, которые раньше даже не знали, что это такое. Начали получать отчисления федерации по олимпийским видам спорта", - добавил собеседник агентства.

ЕРАИ был создан 23 июня 2021 года в целях повышения эффективности государственного надзора за организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России.