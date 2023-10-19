Федерация бокса России пригласила российских хоккеистов на совместные тренировки

В четверг на форуме "Россия - спортивная держава" федерации бокса и хоккея России подписали соглашение о взаимодействии

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Российских хоккеистов пригласили провести тренировки в залах Федерации бокса России. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми рассказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Бокс и хоккей - те виды спорта, которые своими победами долгие годы прославляют нашу страну, - сказала Кириенко. - Они формируют стальной характер, воспитывают храбрость и стремление победить во что бы то ни стало. Мы знаем много примеров, когда спортсмены в боксе и хоккее в самых непростых ситуациях находили ключ к победе, преодолевая себя. Даже великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов интегрировал боксерские упражнения в подготовку".

"Я убеждена, что занятия боксом или хоккеем если и не приведут человека к победам на чемпионате России, Европы или мира, то сделают из него настоящего мужчину. Который способен защитить свою семью, дом, страну, добиться успеха в самых различных сферах. Мы убеждены, что обмен опытом с Федерацией хоккея России даст новый импульс в развитии наших федераций. А у наших спортсменов будет возможность получить новый, бесценный опыт", - добавила Кириенко.

В четверг федерации бокса и хоккея России подписали соглашение о взаимодействии, которое, в частности, предусматривает обмен опытом в рамках тренировочного процесса спортсменов.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что на протяжении десятилетий российские хоккеисты и боксеры доминируют на мировой арене, завоевывают чемпионские титулы и медали, становятся спортсменами, которыми гордится страна. "У хоккея и бокса очень много общего, эти виды спорта - для настоящих мужчин, - сказал он. - Они требуют смелости, воли к победе, умения держать удар, а также способности превзойти соперника - в технике, тактике, обученности. Хоккей и бокс способствуют не только гармоничному физическому развитию, но и нравственному воспитанию личности".

"Оба вида спорта закаляют характер, приучают человека ставить высокие цели и идти к вершине, а также прививают правильную психологию, привычку к труду, дисциплине. Чем больше соотечественников, в том числе молодых, будут активно вовлечены в занятия хоккеем и боксом - тем лучше для нашей страны. Даже если спортсмены не станут профессионалами, они превратятся в настоящих мужчин, в смелых граждан с сильным характером, в людей, умеющих добиваться результата в самых разных сферах деятельности", - добавил Третьяк.