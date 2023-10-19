Российский футбольный союз занимает первое место по отчислениям от букмекеров

На втором месте по отчислениям располагается Федерация настольного тенниса России

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Лидером по количеству получаемых целевых отчислений от букмекеров является Российский футбольный союз (РФС). Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев.

"РФС на первом месте, футбол всегда популярен, - сказал Грачев. - На втором месте - Федерация настольного тенниса России. Это объясняется тем, что букмекеры очень любят принимать быстрые ставки, а игроки любят их делать. В момент, когда был коронавирус, настольный теннис выручил букмекеров, потому что не было событийности. А люди привыкли ставить и продолжают это делать".

"Третье место зависит от сезонности. Если сезон, то хоккей занимает эту позицию, также волейбол и баскетбол. Если другая сезонность, то это Федерация тенниса России", - продолжил Грачев.

Собеседник агентства отметил, что не может раскрывать информацию по конкретным получателям. "Но могу сказать, что одна из федераций уже "пробила" миллиард в качестве получателя", - добавил Грачев.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).