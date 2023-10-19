В России построят 10 Центров прогресса бокса до конца 2024 года

Умар Кремлев отметил, что в каждом городе должен быть центральный зал боксерской подготовки, где будут тренироваться лучшие спортсмены региона

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Десять Центров прогресса бокса будут построены в России до конца 2024 года. Об этом в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми ТАСС рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"Мы строим Центры прогресса бокса, - сказал Кремлев. - Скоро откроем в Кургане, в Свердловской области, всего будет пять центров. Строим интернат и центр олимпийского резерва в Серпухове, строим центр в Дагестане, где их всего планируется три. В Санкт-Петербурге будем строить центр".

"До конца 2024 года планируется открыть еще десять Центров прогресса бокса, - продолжил собеседник агентства. - В каждом городе должен быть центральный зал боксерской подготовки, где будут тренироваться лучшие спортсмены региона. Сейчас мы достраиваем федеральную базу "Лесная опушка", которая одновременно сможет принимать большое количество спортсменов. Сейчас мы обкатываем, смотрим и проверяем базу, там будет не только спортивная составляющая, но и образовательная часть".