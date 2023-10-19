ММА войдут в программу Всемирных игр дружбы

Игры пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Смешанные единоборства (ММА) будут представлены в программе Всемирных игр дружбы. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщили организаторы соревнований.

"ММА войдут в программу Игр дружбы. Это достаточно популярный вид спорта", - сказал собеседник агентства.

Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).