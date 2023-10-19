РУСАДА в 2023 году усилило антидопинговый контроль за фигуристкой Туктамышевой

Агентство с начала года три раза протестировало спортсменку

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за девять месяцев 2023 года провело три тестирования чемпионки мира 2015 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В 2023 году РУСАДА проверяло Туктамышеву на допинг в январе, апреле и в период с августа по сентябрь.

В 2022 и 2021 годах эта фигуристка тестировалась РУСАДА на допинг по одному разу, в 2020-м - два раза, в 2019-м - один, в 2018-м - два, в 2017-м - четыре.

Всего за девять месяцев 2023 года РУСАДА проверило на допинг 63 фигуристов, самым тестируемым спортсменом стала Аделия Петросян (четыре раза).