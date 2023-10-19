Кремлев призвал международные федерации допустить всех спортсменов без ограничений

Президент Международной ассоциации бокса отметил, что организация будет отстаивать права спортсменов выступать под своим флагом

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Международным спортивным федерациям нужно допустить всех спортсменов до своих соревнований без каких-либо ограничений. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми высказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"Международные отношения - это очень важно, - сказал Кремлев. - Недавно в Черногории прошел Кубок Европы по боксу, в котором приняли участие представители 33 стран. Спортсмены выступали под своим флагом, с гимном, не было никакой дискриминации. И мы будем это отстаивать - в боксе нет политики, бокс за мир во всем мире, за дружбу".

"Все федерации должны брать пример. Международная ассоциация бокса - единственная спортивная федерация, защищающая ценности, традиции каждой страны. Все федерации должны присоединиться к этому. Не надо бояться и слушать третьих лиц", - добавил собеседник агентства.