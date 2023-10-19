Россияне выиграли 14 медалей в первый день Игр стран БРИКС в ЮАР

В активе российской команды 11 золотых, 2 серебряные и одна бронзовая награды

ТАСС, 19 октября. Российские спортсмены завоевали 11 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую награду в первый соревновательный день Игр стран БРИКС. Соревнования проходят в южноафриканском Дурбане.

Золотые награды выиграли пловцы Роман Акимов (100 м, вольный стиль), Георгий Глазунов (50 м, брасс), Дарья Клепикова (50 м, баттерфляй), Анастасия Маркова (200 м, баттерфляй), Алексей Ткачев (100 м, брасс), Евгения Чикунова (100 м, брасс), а также женская команда в эстафете 4х100 м вольным стилем (Клепикова, Чикунова, Влада Егги, Анастасия Маркова) и мужская команда в комбинированной эстафете 4х100 м (Ткачев, Чикунова, Клепикова, Акимов). В командных соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победу одержали Владислав Макаров, Дмитрий Виноградов и Сергей Рыжов. Также золото выиграли женская (Милана Родыгина, Ева Куц, Сафира Файзутдинов) и мужская (Матвей Бегоулев, Даниил Доманевский, Максим Назаркин) команды по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Серебряные медали в плавании завоевала мужская команда в эстафете 4x100 м вольным стилем (Акимов, Ткачев, Андрей Волков, Глазунов), также серебро выиграли выступающие в командных соревнованиях по настольному теннису Влада Воронина, Алина Заварыкина и Злата Терехова. Бронзовую медаль в плавании завоевала Егги (50 м, баттерфляй).

Соревнования Игр стран БРИКС проходят с 18 по 21 октября. В них принимают участие около 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию на Играх представляют 34 спортсмена во всех шести видах спорта, представленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина - пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с ПОДА (дисциплины - настольный теннис и теннис на колясках).

Первые Игры стран БРИКС прошли в 2016 году в Индии. В 2024 году соревнования впервые примет Россия, турнир пройдет с 12 по 23 июня в Казани. 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС - 2024. Сопредседателями комитета назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.