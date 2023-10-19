Логинова рассказала, почему возникли финансовые претензии к бывшему главе РУСАДА Буханову

Иск к Михаилу Буханову был обусловлен требованием Федерального казначейства по результатам внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА за период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года, отметила генеральный директор агентства

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено изучить постановление арбитражного апелляционного суда Москвы, после чего примет решение о возможности взыскания денег в судебном порядке с бывшего исполняющего обязанности генерального директора РУСАДА Михаила Буханова. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова.

В начале октября Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию Российского антидопингового агентства на решение Арбитражного суда Москвы по иску о взыскании убытков с Буханова в размере около 11,6 млн рублей.

"Судебный иск к Буханову был обусловлен требованием Федерального казначейства по результатам внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА за период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года, - сказала Логинова. - Именно казначейство пришло к выводу о неправомерном выводе денежных средств из оборота агентства под руководством ответчика. После изучения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу РУСАДА примет решение о необходимости обжалования состоявшихся судебных актов в кассационном порядке".

Логинова занимает пост генерального директора РУСАДА с 4 декабря 2021 года. Буханов исполнял обязанности главы агентства до 1 декабря 2021 года - он руководил организацией после того, как в августе 2020 года пост генерального директора покинул Юрий Ганус.