Сорокин рассказал о процессе утверждения видов спорта в программу Игр дружбы

Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Организационный комитет Всемирных игр дружбы на своем первом заседании утвердит виды спорта, которые войдут в программу соревнований,. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" рассказал глава комитета Алексей Сорокин.

"Виды спорта утвердит оргкомитет как коллегиальный орган во время первого своего заседания. Пока не могу сказать его дату, в ближайшее время определится. Какие виды спорта предлагаются? Это не от меня зависит, все-таки орган серьезный, правительственный, федеральный, руководители определят", - сказал Сорокин.

Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Форум "Россия — спортивная держава" начал свою работу в Перми © Андрей Карташов/ Роман Шлуинский/ ТАСС

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).