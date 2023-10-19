Дегтярев прокомментировал поведение хоккеиста "Амура" Хохлачева в инциденте с машиной

Губернатор Хабаровского края отметил, что нападающий был оштрафован

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Нападающего хабаровского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Александра Хохлачева не стоит сильно осуждать за инцидент с автомобилем. Об этом ТАСС рассказал губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета "Амура" Михаил Дегтярев в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Будет ли какой-то штраф или он стал на путь исправления? Хохлачев - отличный игрок, любимец болельщиков, забивает голы, создает острейшие ситуации. Мы ждем скорейшего выздоровления и возвращения [Алекса] Броадхёрста, и я уверен, что эта пара разнесет в пух и прах всю КХЛ в этом году, - сказал Дегтярев. - А то, что он совершил дисциплинарный проступок, то с кем не бывает, оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше надо на скакалке, на батуте и с трамплина. Какой штраф? Коммерческая тайна".

В ночь на 15 октября Хохлачев запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска. Амур" после того инцидента объявил, что игрок будет оштрафован.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).