19 октября, 08:20,
обновлено 19 октября, 08:39
Форум "Россия - спортивная держава"

Спортсменам и тренерам за участие в зимней Спартакиаде выплатят около 620 млн рублей

Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Спортсменам и тренерам, которые примут участие в зимней Спартакиаде, выплатят около 620 млн рублей. Об этом на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По решению правительства победителям и призерам (спортсменам и тренерам) будет выплачено около 620 млн рублей", - заявил Чернышенко.

Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации. Спартакиада по летним видам спорта проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года. В 12 субъектах РФ состоялись соревнования по 39 видам спорта (53 зачетным дисциплинам). В соревнованиях приняло участие 9 513 человек из 82 субъектов РФ и федеральной территории Сириус.

В феврале 2024 года в Краснодарском крае пройдет зимняя Спартакиада учащихся России. В программу вошли 16 видов спорта, в ней планируется участие 3 тыс. спортсменов. 

Теги:
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичФорум "Россия - спортивная держава"
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