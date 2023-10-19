Чернышенко заявил об участии команд из новых регионов в футбольной лиге "Содружество"

Чемпионат стартует в марте 2024 года

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Объединенный чемпионат лиги "Содружество", в котором примут участие 10 футбольных команд из новых регионов, начнется в марте 2024 года. Об этом на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Общим объем финансирования составляет 3,2 млрд рублей, до конца года будет создано и восстановлено около 50 различных объектов, оснащено оборудованием 150 учреждений физкультуры и спорта, - сказал Чернышенко. - Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига "Содружество", объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года".

20 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который направлен на интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в систему физической культуры и спорта Российской Федерации.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).