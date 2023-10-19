Общий объем расходов на спорт в России ежегодно составляет порядка 670 млрд рублей

В России в спортивной отрасли работают более 400 тыс. человек, отметил Олег Матыцин

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Общие расходы на физкультуру и спорт в России ежегодно составляют порядка 670 млрд рублей. Об этом на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы снова живем в эпоху перемен, - сказал Матыцин. - Для нашей страны это время преодоления санцкционного давления. Это время выбора пути дальнейшего развития системы отечественного спорта".

"В нашей отрасли работает более 400 тыс. человек, функционирует более 180 тыс. организаций разных форм собственности, действует более 350 тыс. спортивных объектов, а общий объем расходов на физическую культуру и спорт за счет разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей. Столетняя история системы управления в спорте, история экспериментов и реформ, доказывает, что при таком многообразии участников и элементов спортивного движения только централизованная система управления может обеспечить его эффективное развитие", - добавил министр.