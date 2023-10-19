Чернышенко заявил, что Россия примет более 300 международных соревнований до конца года

Всего до конца 2023 года в России пройдут 12 тысяч спортивных мероприятий

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Более 300 международных спортивных соревнований пройдут в России до конца года. Об этом на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По поручению президента - обеспечить интенсивную соревновательную практику спортсменам - мы создаем новые соревнования. Единый календарный план в этом году претерпел существенные переработки. До конца года в России пройдут 12 тысяч спортивных мероприятий и более 300 международных", - сказал Чернышенко.

"Важно, что наши регионы по своей инициативе проводят открытые соревнования, куда приезжают наши иностранные гости. Это отличная возможность для наших спортсменов конкурировать в честной борьбе. В декабре этого года завершается успешный российской-китайский год в области физической культуры и спорта. Было проведено более 600 мероприятий", - добавил вице-премьер.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).