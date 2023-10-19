Матыцин назвал ключевые задачи по развитию спорта в России

Среди основных задач - развитие массового спорта, обеспечение условий и социальных гарантий для спорта высших достижений, подготовка кадров, развитие спортивной медицины и науки, развитие международного спортивного сотрудничества, рассказал министр

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Развитие международного спортивного сотрудничества в условиях многополярного мира является одной из ключевых задач по развитию спорта в России. Об этом на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Наши ключевые задачи остаются неизменными, - сказал Матыцин. - Это развитие массового спорта путем вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и совершенствования спортивной инфраструктуры по всей стране, обеспечение условий и социальных гарантий для спорта высших достижений, подготовка кадров, развитие спортивной медицины и науки, развитие международного спортивного сотрудничества в условиях многополярного мира. Эти задачи являются платформой Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, утвержденной правительством Российской Федерации, без преувеличения самым спортивным правительством за всю столетнюю историю государственного органа управления спортом".

Форум "Россия — спортивная держава" начал свою работу в Перми © Андрей Карташов/ Роман Шлуинский/ ТАСС

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).