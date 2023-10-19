Чернышенко считает, что Запад проиграл в борьбе за изоляцию российского спорта

Вице-премьер РФ уверен, что время все расставит на свои места

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Недружественные страны Запада, пытавшиеся оставить российский спорт в изоляции, потерпели поражение. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Нужно спокойно реагировать на заявления некоторых западных спортивных функционеров, которые по факту являются политическими марионетками, - сказал Чернышенко. - Я знаком с большим количеством международных спортивных функционеров. Они знают меня, знают Россию, они ни разу не упрекали нас в том, что мы не выполнили своих обязательств или вели нечестную борьбу. Многие из них стыдливо отводят глаза, некоторые не боятся и продолжают с нами сотрудничать. Все пройдет и пена спадет - время все расставит на свои места. То меньшинство, которое пытается управлять глобальным мировым порядком, тоже уйдет, все восстановится".

"Уважительное отношение к заслугам нашей страны, заслугам спортсменов - крайне важный вопрос. Мы все переживем, и коллективный Запад проиграл в борьбе, однако это не повод успокоиться и ничего не делать, нужно укреплять национальную систему спорта", - подчеркнул он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов в связи с началом спецоперации на Украине. 28 марта этого года он призвал возвращать их на мировую арену, но только в нейтральном статусе, при условии, что они не поддерживают боевые действия, не представляют силовые структуры и командные виды спорта.

Российские спортивные власти такие рекомендации считают дискриминационными и контрпродуктивными.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).