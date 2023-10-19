Уровень обеспеченности регионов России спортивными сооружениями составляет 63%

К 2030 году показатель обеспеченности должен достичь 70%, отметил Дмитрий Чернышенко

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в регионах РФ составляет 63%. Об этом на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У нас в стране создано большое количество футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортшкол. Это все позволило повысить уровень обеспеченности российских регионов до 63%, это хороший результат, и к 2030 году он должен достичь 70%, - сказал Чернышенко. - Прошу Минспорт построить работу так, чтобы выровнять субъекты, чтобы не было пусто-густо, чтобы в целом по стране было выполнено поручение президента".

Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" была утверждена правительством 7 октября 2021 года и вступила в силу 1 января 2022 года. Согласно документу к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%.