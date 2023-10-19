Чернышенко заявил, что спортом в России занимаются около 70 млн граждан

Популяризация здорового образа очень важна для нашей страны, отметил вице-премьер

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Около 70 млн человек занимается спортом и физической культурой в России. Об этом на пленарном заседании на форуме "Россия - спортивная держава" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас у нас физической культурой и спортом занимается около 70 млн граждан, к 2030 году нужно, чтобы это было 70 процентов от граждан - 105 млн жителей нашей страны. Популяризация здорового образа очень важна для нашей страны, важно вовлечь молодежь, важно не запрещать им играть в компьютерные игры, а делать так, чтобы это приносило пользу", - сказал Чернышенко.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).