Матыцин: решение МОК приостановить членство ОКР выходит за все мыслимые рамки

Министр отметил, что Олимпийский комитет России продолжает устойчивое развитие

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство Олимпийского комитета России в организации выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Такое мнение на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Время дискриминации и политического давления - это во многом определяет нашу сегодняшнюю деятельность, - сказал Матыцин. - Последнее решение МОК о приостановке членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. ОКР продолжает устойчивое развитие, мы взаимодействуем на всех площадках".

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.