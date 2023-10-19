Сергей Ковальчук: Запад пытается навязывать принципы, противоречащие ценностям спорта

Работа лидеров России и Белоруссии показывает всему миру, как реагировать на возникающие вызовы и угрозы, отметил министр спорта Белоруссии

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Коллективный Запад пытается диктовать свои условия в международных спортивных организациях и навязывать принципы, противоречащие основополагающим ценностям спорта. Об этом на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" заявил министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук.

"В угоду сильным мира сего принимаются решения в спорных ситуациях в пользу тех стран, представители которых занимают посты в спортивных организациях, прежде всего [в пользу] США и стран Запада. Сегодня они пытаются диктовать свои условия в международных организациях. Нам навязывают принципы, противоречащие основополагающим ценностям", - заявил Ковальчук.

"Примером является работа лидеров наших стран [РФ и Белоруссии], они показывают всему миру, как реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Мы поддерживаем инициативы: Игры стран БРИКС, Игры дружбы, - мы уверен, что эти турниры будут проведены на самом высоком уровне, Белоруссия готов принять самое активное участие в организации этих мероприятий", - добавил он.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).