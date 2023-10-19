Поздняков: после приостановки членства в МОК ситуация для ОКР поменялась в лучшую сторону

Глава Олимпийского комитета России отметил, что организация имеет все основания подать в суд

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Приостановка членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) дает организации все основания подать в суд. Об этом на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Международный олимпийский комитет, лишив на днях своего признания нашу организацию, принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой, - сказал Поздняков. - При этом для Олимпийского комитета России ситуация внешне не поменялась, даже, как ни странно, поменялась в лучшую сторону: теперь при наличии официального решения мы имеем все основания обратиться в суд и юридически защищать как свои права, так и права спортсменов и организаций, которые мы добросовестно представляем. По сути, сейчас функционеры из Лозанны просто закрепили де-юре то, что ими было сделано де-факто еще в феврале прошлого года. Уже тогда, называя вещи своими именами, они решили отменить весь российский спорт".

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.