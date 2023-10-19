Поздняков уверен, что россияне смогут выступить на Олимпийских играх в США без ограничений

Отношение к россиянам уже меняется, отметил глава Олимпийского комитета России

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Санкции с российских спортсменов будут сняты до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Такое мнение на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

"Мы ставим перед собой цель выступить в США. Уверен, что санкции к тому моменту будут сняты и отношение к нам будет меняться. Оно уже меняется", - сказал Поздняков.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.