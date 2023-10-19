Общий бюджет призовых выплат на Играх дружбы составит 4,6 млрд рублей

В соревнованиях примут участие 5,5 тыс. человек

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Общие выплаты призовых на Всемирных играх дружбы составят 4,6 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Общее количество участников Игр дружбы составит 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых - 4,6 млрд рублей. Мы приглашаем всех на "Игры будущего", они пройдут совсем скоро. Это будет историческое событие, мы вместе делаем историю", - сказал Чернышенко.

Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, "Игры будущего" - с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).