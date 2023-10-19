Матыцин заявил, что России не следует разрывать связи с мировым спортом

Министр отметил, что без России развитие мирового спорта невозможно

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. России не следует разрывать связи с мировым спортом, несмотря на действующие санкции. Об этом на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Соответствие международным стандартам важно, но сегодня особенно актуально создать собственные, консолидировать все усилия, чтобы построить суверенную систему спорта, для этого у нас все есть, - сказал Матыцин. - Нам не надо разрывать связи, не надо говорить о том, что мы откуда-то уходим - мы в этом мире прочно стоим".

"Мы тому миру на протяжении 15 лет все это доказывали, проведя соревнования по самым популярным дисциплинам, - отметил он. - Как говорила Фаина Раневская: "Мы сами должны решать, на кого нам производить впечатление, а на кого не производить". Будем идти с гордо поднятой головой. Сейчас уже многие понимают, что без России развитие мирового спорта невозможно".

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов в связи с началом спецоперации на Украине. 28 марта этого года он призвал возвращать атлетов из России и Белоруссии на мировую арену, но только в нейтральном статусе и при условии, что они не поддерживают боевые действия, не представляют силовые структуры и командные виды спорта.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).