Путин: к 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

Президент обратил внимание, что власти создают для этого все условия: объединяют возможности просвещения, медицины, культуры

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме "Россия - спортивная держава".

"Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача - вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп по здоровью", - сказал он.

Путин обратил внимание, что власти РФ создают для этого все условия: объединяют возможности просвещения, медицины, культуры. "Будем обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. Сейчас в России более 350 тыс. объектов спорта. 353, если быть более точным. Этого, конечно же, еще не достаточно для такой большой страны, как Россия - с таким многообразием регионов, территорий, причем в разных климатических зонах", - отметил президент.