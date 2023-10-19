Путин заявил, что РФ открыта к современным спортивным дисциплинам

Президент отметил, что Россия также "понимает, как важно беречь традиции спорта"

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Россия бережет спортивные традиции, но открыта и к современным дисциплинам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия - спортивная держава".

"Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте", - сказал глава государства.

По его словам, свидетельство тому - идея РФ проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт. "Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали Игры Будущего. Они стартуют в Казани очень скоро - 23 февраля следующего года", - отметил Путин. Он пригласил спортсменов и молодежь из разных стран принять в соревнованиях самое активное участие.

Глава государства также обратил внимание, что форум "Россия - спортивная держава" снова пройдет в 2024 году. "На этот раз это будет столица Республики Башкортостан - Уфа. В 2024 году наш Башкортостан отметит свое 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей, наследием еще одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России", - пояснил Путин.

В завершение своей речи он еще раз подчеркнул, что РФ всегда будет открыта к равноправному партнерству и сотрудничеству в спорте.