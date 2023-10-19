Форум "Россия - спортивная держава" в "Пермь-Экспо" был прерван из-за пожарной тревоги

Тревога оказалась ложной

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Участники форума "Россия - спортивная держава", находящиеся в выставочном комплексе "Пермь-Экспо", вынуждены были прервать работу и покинуть здание после объявления пожарной тревоги. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В 12:24 по местному времени в "Пермь-Экспо" по громкоговорителям прозвучало объявление о том, что всем сотрудникам нужно покинуть здание из-за пожарной тревоги, после чего все участники форума отправились к выходу из здания. Спустя несколько минут всех оповестили, что тревога оказалась ложной, и участники вернулись обратно.

Пленарная сессия форума "Россия - спортивная держава" с участием президента РФ Владимира Путина проходит в СК им В. П. Сухарева, который находится в четырех километрах от "Пермь-Экспо".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).