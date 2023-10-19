Мазепин считает, что близок к возвращению в международные гонки

Гонщик рассказал, что недавно ездил в Италию на сборы спортивной подготовки

ПЕРМЬ, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гонщик Никита Мазепин считает, что приближается к возвращению в международные чемпионаты, в том числе и в "Формулу-1". Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Я не так давно ездил в Италию на сборы спортивной подготовки. Несколько месяцев назад я получил обеспечительные меры от Евросоюза, которые позволяют мне въезжать в страны ЕС для осуществления спортивных целей, - сказал Мазепин. - К сожалению, на данный момент въехать у меня получилось только в Италию, потому что шенгенскую визу я не получил. Но я все равно считаю, что это шаг вперед для моего возвращения в большой спорт на просторах Европы. Это и "Формула-1", и гонки на выносливость, и другие соревнования".

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в других чемпионатах. Совет ЕС не принял во внимание данное постановление и продлил санкции в отношении Мазепина еще на один семестр, после чего адвокаты российского гонщика подали еще одно заявление в Европейский суд юстиции. 31 июля Европейский суд юстиции вынес второе временное постановление, приостанавливающее санкции в отношении Мазепина. 14 сентября Совет ЕС постановил продлить санкции против Мазепина еще на шесть месяцев, а Европейский суд юстиции обязал немедленно приостановить их действие.

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине.