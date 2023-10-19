Футболист "Милана" Робак не выходит на связь две недели

Нападающий выступает за шведский "Норрчёпинг" на правах аренды

ТАСС, 19 октября. Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" швед Эмиль Робак, который с марта 2023 года выступает за шведский "Норрчёпинг" на правах аренды, не выходит на связь на протяжении двух недель. Об этом газете Norrkopings Tidningar сообщил спортивный директор "Норрчёпинга" Тони Мартинссон.

"Мне хотелось бы убедиться, что с ним все в порядке. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать. Я хочу, чтобы он вернулся, когда мы сможем найти решение, которое устроит всех. Я не теряю надежды, что он вернется, но трудно сказать наверняка, потому что мы не видели его уже 14 дней", - сказал Мартинсссон.

Робаку 20 лет. В текущем сезоне чемпионата Швеции он провел три матча. В составе "Милана" шведский нападающий принял участие в одном матче. Арендное соглашение "Милана" с "Норрчепингом" истекает в начале ноября 2023 года.