Путин заявил, что Россия остается приверженной олимпийским принципам

По словам президента, страна стояла у истоков современного олимпийского движения

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Олимпийские ценности и принципы всегда были и остаются для России незыблемыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме "Россия - спортивная держава".

"Наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплоченность, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы. Они всегда были и остаются для России незыблемыми", - сказал глава российского государства.

"Наша страна стояла у истоков современного олимпийского движения, - обратил внимание президент РФ. - Мы горды тем, что в числе инициаторов его возрождения был и российский педагог, общественный деятель Алексей Дмитриевич Бутовский, соратник Пьера де Кубертена, соучредитель Международного олимпийского комитета. Он посвятил всю свою жизнь утверждению главных идей олимпизма".

Как подчеркнул президент РФ, занятие спортом - это, безусловно, одно из прав человека, а Олимпийские игры - вершина подлинного единения стран и народов планеты.

Путин также обратился к участникам форума и выразил надежду, что их знакомство с Пермью, которая связана со многими легендарными событиями истории России, освоения Урала и Сибири, а также радушие жителей этого города принесут им хорошие, очень добрые впечатления. Президент РФ также пожелал успешной и плодотворной работы, которая послужит развитию спорта и продвижению его великой гуманистической миссии укреплять дружбу народов, воспитывать новые поколения гармоничных, ответственных и сильных духом людей.