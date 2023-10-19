19 октября, 10:17

Путин призвал иностранных спортсменов использовать российский арбитраж

Президент выступил в Перми на международном форуме "Россия - спортивная держава"

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Российский спортивный арбитраж может использоваться не только отечественными атлетами и организациями, но и зарубежными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме "Россия - спортивная держава".

"[У России] есть и своя система разрешения спортивных споров - спортивный арбитраж. Его возможности доступны для российских атлетов, федераций, но могут и должны использоваться много шире, в том числе иностранными организациями и спортсменами", - считает глава государства. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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