Сорокин считает, что отстранение ОКР не осложнит приглашение спортсменов на Игры дружбы

Игры дружбы позиционируются как абсолютно не политизированный турнир, отметил глава оргкомитета соревнований

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) не должно негативным образом отразиться на приглашении на Всемирные игры дружбы спортсменов из зарубежных стран. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" рассказал глава организационного комитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.

"Осложнит ли решение по ОКР приглашение других стран на Игры дружбы? Не осложнит, потому что, честно говоря, большой связи мы не видим, - сказал Сорокин. - Игры дружбы позиционируются нами как абсолютно не политизированный турнир, где нет места соображениям подобного рода, дискриминациям, настроениям каким-то".

"Это чистый спорт, лишенный каких-либо примесей. Поэтому будем приглашать именитых спортсменов со всего мира. Их дело - насколько позитивно откликнуться на это", - добавил глава оргкомитета соревнований.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Общее количество участников Игр дружбы составит 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых - 4,6 млрд рублей.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).