Кремлев: около 10 тыс. спортсменов могут принять участие в Играх дружбы

В программу соревнований войдут 20 олимпийских видов спорта и 10 - неолимпийских, организаторы рассматривают включение еще 14 видов, отметил Умар Кремлев

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире могут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. Об этом глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев рассказал президенту России Владимиру Путину во время презентации Игр дружбы на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"По примерным расчетам будет около 10 тыс. спортсменов, около 200 дисциплин. 247 наград - их количество увеличится, - сказал Кремлев. - В программу войдут 20 олимпийских видов спорта, 10 - неолимпийских, 14 видов спорта еще рассматриваем, ведется диалог".

Всемирные игры дружбы впервые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что летние Игры дружбы будут проходить один раз в четыре года.